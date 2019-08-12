2019/08/12 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jDLgXFrCQAY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بما يفكر الارهابيون لتنفيذ أعمالهم؟ ولماذا يحولون المدن الى رماد؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بما يفكر الارهابيون لتنفيذ أعمالهم؟ ولماذا يحولون المدن الى رماد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).