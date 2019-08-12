اخماد حريق اندلع في حسينية وسط كربلاء

2019/08/12 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، من إخماد حريق اندلع داخل حسينية فاطمة الزهراء "عليها السلام"، في شارع ميثم التمار بمركز المحافظة.وقالت المديرية في بيان صحافي ان "مفارزنا في مركز باب بغداد تمكنت من احتواء الحادث وتحجيمه بتطويق النيران من جميع الاتجاهات واخمادها بكل همة وبوقت قياسي، مما حال دون انتشاره وتوسعه الى باقي اجزاء الحسينية".

واضافت، "من خلال الاخماد تم العثور على مبلغ من المال ومقتنيات اخرى تم تسليمها إلى القائم بأمر الحسينية بموجب وصل رسمي".

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