2019/08/12 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني ::فرقنا تكافح الحريق داخل المعسكر دون تسجيل اي اصابات الى الان المركز الخبري الوطني.

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