عمليات بغداد : انفجار لكدس عتاد داخل معسكر صقر

2019/08/12 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد عن حدوث انفجار لكدس عتاد داخل معسكر صقر التابع للشرطة الاتحادية قرب علوة الرشيد النموذجيـة جنوبي بغداد/ مساء اليوم ./انتهى

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