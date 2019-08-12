2019/08/12 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل..



سماع دوي انفجارات في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. سماع دوي انفجارات في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. سماع دوي انفجارات في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).