بالفيديو… تفاصيل حريق كدس العتاد في الدورة

2019/08/12 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن نشوب حريق داخل مشجب في معسكر صقر مع انفلاق عدد من الصواريخ.وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مشجب داخل معسكر صقر في منطقة عويريج احترق، مع انفلاق عدد من الصواريخ على فرقنا وهي تكافح الحريق”.من جانبها، اكدت مصادر

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