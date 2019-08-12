2019/08/12 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، نساء الاثنين، بانفجار في مستودع الاسلحة التابعة لمعسكر الشرطة الاتحادية المجاور لعلوة الرشيد مما ادى الى تشظي القذائف ونزوح وهلع في منطقة ابو دشير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. فزع بين الاهالي بعد إنفجار في معسكر للشرطة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. فزع بين الاهالي بعد إنفجار في معسكر للشرطة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).