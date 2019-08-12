2019/08/12 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الانفجار في كدس عتاد احتوى صواريخ تابع للحشد الشعبي في ابو دشير جنوبي العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو للحظة انفجار الكدس في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو للحظة انفجار الكدس في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).