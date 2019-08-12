2019/08/12 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت فرق الدفاع المدني انها تكافح حريقا وقع جراء انفجار في كدس عتاد جنوب العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية، "احتراق مشجب داخل معسكر صقر في منطقة عويريج مع انفلاق عدد من الصواريخ على فرقنا وهي تكافح الحريق دون تسجيل اصابات لحد الان".وكان مصدر امني ابلغ شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، أن الكدس تابع لكتائب سيد الشهداء في منطقة ابو دشير جنوبي بغداد، وغير معروفة بعد اسباب حدوث الانفجار.واضاف ان صواريخ كاتيوشا سقطت على منازل قريبة من الكدس جراء الانفجار، من دون معرفة ان كان قد خلف اصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يكافح حريقا جراء انفجار بغداد مع انفلاق صواريخ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يكافح حريقا جراء انفجار بغداد مع انفلاق صواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).