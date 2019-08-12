2019/08/12 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقت انفجار كبير جنوبي العاصمة بغداد جراء انفجار كدس عتاد لفصيل تابع للحشد الشعبي.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان الكدس تابع لكتائب سيد الشهداء في منطقة ابو دشير جنوبي بغداد، وغير معروفة بعد اسباب حدوث الانفجار.واضاف ان صواريخ كاتيوشا سقطت على منازل قريبة من الكدس جراء الانفجار، من دون معرفة ان كان قد خلف اصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. انفجار كدس عتاد لفصيل بالحشد ببغداد وسقوط صواريخ كاتيوشا على المنازل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. انفجار كدس عتاد لفصيل بالحشد ببغداد وسقوط صواريخ كاتيوشا على المنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).