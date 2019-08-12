الصواريخ تتساقط على مناطق جنوبي بغداد

2019/08/12 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:تعرضت مناطق جنوبي بغداد، مساء اليوم الاثنين، الى سقوط صواريخ مجهولة المصدر.

وافادت الانباء الاولية عبر مصادر "الغد برس"، الى ان الهجوم الرئيسي وقع على معسكر صقر، حيث اصاب كدسا للعتاد الثقيل، متبوعا بهجمات في مناطق السيدية، والاعظمية.واشارت المصادر الى ان الهجمات قد تكون ارتدادية بفعل انطلاق وتفجر صواريخ كانت مخزنة ضمن الكدس، وليست كهجمات متفرقة.

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