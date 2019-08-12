2019/08/12 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة، على ذبح جاره المدعو المهدي ديب البالغ من العمر 56 سنة، في ثاني أيام العيد الأضحى.واستيقظ سكان حي بن عاشور، وهو أكبر حي شعبي بالبليدة، على جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم المتهم على طعن جاره بواسطة منجل في بطنه.ونقلت صحيفة الـ “النهار”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجزائر..



شاب يذبح كهلا في ثاني أيام عيد الأضحى وكالة خطوة برس.

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