بدر النيابية: إغلاق منفذ مندلي أضر بـ5 آلاف شخص

2019/08/12 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشجب عضو مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية حسين جاسم الزهيري، الاثنين، قرار رئيس الوزراء القاضي بإغلاق منفذ مندلي الحدودي وما تبعه من “قطع ارزاق الاف العوائل”.

وقال الزهيري، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إنه “على الحكومة الاتحادية دراسة الحلول بعناية بالغة لاعتماد أفضلها وأكثرها قرباً لمصلحة المواطن”.

وأشار إلى أن “المنفذ المذكور يعمل فيه أكثر من خمسة الاف شخص من أهالي ديالى ممن عانوا من الأعمال الأرهابية ودافعوا عن محافظتهم”، لافتاً الى أن “المنفذ يوفر مورداً اقتصادياً مهماً لابناء محافظة ديالى وكم هائل من العوائل الفقيرة التي تعاني شظف العيش”.

وشدد على “ضرورة وضع خطة خاصة لتنظيم العمل في المنفذ لحماية مصلحة العاملين فيهالى جانب القيام بأعمال الاعمار والتطوير في المنفذ دون انقطاع انسيابية مرور البضائع الى محافظة ديالى”، معتبراً “قرار عبدالمهدي بأنه غير مدروس ويجب اعادة النظر فيه”.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وجه، الأربعاء الماضي، بغلق منفذ مندلي وتحويل كافة موظفيه إلى منفذ المنذرية.

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