2019/08/12 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AbjeqzjNh3A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد | الشيخ د.همام حمودي يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد | الشيخ د.همام حمودي يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).