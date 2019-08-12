خالد العبيدي عن جثث شمال بابل: الحكومة محايدة وكأن ما يحصل هو لغير عراقيين

2019/08/12 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد النائب عن ائتلاف النصـر خالد العبيدي الصمت الحكومي إزاء الجثث المجهولـة التي عثر عليها في مناطق شمالي بابل

وأوضح العبيدي في بيان، انه نظريا على السلطة التنفيذية مسؤولية الدفاع عن جميع افراد شعبها بغض النظر عن ديانته أو عرقه أو مذهبه، وتسعى للحفاظ على أرواحهم وتطارد العصابات ايا كان شكلها لتمنع اجرامها المنظم ضد المجتمع، مشيرا إلى “ما حصل في مناطق شمالي محافظة بابل وتحديداً في جرف الصخر والمحاويل والمسيب من انتشار الجثث مجهولة الهوية وآخرها إحدى وثلاثين جثة، من أصل اثنتين وثمانين تم العثور عليها لغاية أول أيام العيد.

وأشار العبيدي، الى أن أكثر من علامة استفهام تثار عن واجبات الحكومة وحياديتها ومسؤوليتها أو قدرتها على منع ما يحصل من جرائم، خصوصا وإن الصمت والتدليس على ما يجري من تصفيات جسدية ممنهجة هو نوع من أنواع المشاركة بهذه الجرائم التي لا تختلف عن المقابر الجماعية.

وأضاف، أن الحكومة تأخذ جانب الحياد وكأن ما يحصل في دولة اخرى ولشعب غير الشعب العراقي، مثمنا موقف المتطوعين انطلاقا من انسانيتهم ووطنيتهم لدفن هذه الجثث بمقابر كربلاء.

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