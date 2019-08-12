2019/08/12 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن منظمو بطولة سنسيناتي الأمريكية المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين، انسحاب الإسباني، رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا من البطولة، بسبب شعوره بالإرهاق.وكان اللاعب الإسباني الملقب بـ “الماتادور”، والذي أحرز لقب بطولة سنسيناتي في 2013، قد توج بلقب كأس روجرز في مونتريال الكندية، أمس الأحد، بعد التفوق على الروسي دانييل مدفيديف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انسحاب نادال من بطولة سنسيناتي الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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