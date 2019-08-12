مجلس الشرقاط: بقاء الدواعش قرب القضاء لعبة أميركية

2019/08/12 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عد رئيس مجلس قضاء الشرقاط صلاح الشعلان، الاثنين، بقاء عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي قرب صحراء وقرى القضاء هي لعبة أميركية واضحة.وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بقاء الدواعش قرب صحراء وقرى القضاء هي لعبة أميركية واضحة لجعل الوضع الامني مربكا ويحركونهم كيفما يشاؤون لقلب المعادلة الامنية”.وأضاف الشعلان، أن […]

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