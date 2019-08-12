2019/08/12 | 20:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
عد رئيس مجلس قضاء الشرقاط صلاح الشعلان، الاثنين، بقاء عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي قرب صحراء وقرى القضاء هي لعبة أميركية واضحة.
وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بقاء الدواعش قرب صحراء وقرى القضاء هي لعبة أميركية واضحة لجعل الوضع الامني مربكا ويحركونهم كيفما يشاؤون لقلب المعادلة الامنية”.
وأضاف الشعلان، أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشرقاط: بقاء الدواعش قرب القضاء لعبة أميركية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عد رئيس مجلس قضاء الشرقاط صلاح الشعلان، الاثنين، بقاء عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي قرب صحراء وقرى القضاء هي لعبة أميركية واضحة.
وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بقاء الدواعش قرب صحراء وقرى القضاء هي لعبة أميركية واضحة لجعل الوضع الامني مربكا ويحركونهم كيفما يشاؤون لقلب المعادلة الامنية”.
وأضاف الشعلان، أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشرقاط: بقاء الدواعش قرب القضاء لعبة أميركية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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