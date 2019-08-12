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مجلس الشرقاط: بقاء الدواعش قرب القضاء لعبة أميركية


مجلس الشرقاط: بقاء الدواعش قرب القضاء لعبة أميركية
2019/08/12 | 20:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..

عد رئيس مجلس قضاء الشرقاط صلاح الشعلان، الاثنين، بقاء عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي قرب صحراء وقرى القضاء هي لعبة أميركية واضحة.

وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بقاء الدواعش قرب صحراء وقرى القضاء هي لعبة أميركية واضحة لجعل الوضع الامني مربكا ويحركونهم كيفما يشاؤون لقلب المعادلة الامنية”.

وأضاف الشعلان، أن […]

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