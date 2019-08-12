عبد المهدي يوعز بتشكيل لجنة لإختيار مرشحين لشمولهم بتوزيع الأراضي السكنية في البصرة

2019/08/12 | 20:19

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بغداد اليوم _ بغداد

أوعز رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لإختيار 13 ألف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في البصرة، لتوزيع أراض سكنية عليهم.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الأخير "اوعز الى وزير الإعمار والاسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البصرة لإختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط محددة تحقق العدالة من أجل توزيع اول وجبة اراض سكنية في البصرة، وستتبعها خطوات لاحقة بهذا الشأن".

وقدم رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، شكره "لجميع العاملين على هذا الملف"، حاثا إياهم "على متابعة اعمالهم بهمة عالية لحين تحقيق كامل الهدف".

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي ، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الجثث التي عثر عليها في محافظة بابل.

وذكر البياتي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الجثث التي تم دفنها في محافظة بابل، بحسب المص

بغداد اليوم _ بغداد

أبدى تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، استغرابه من "سكوت" الحكومة عن "جريمة" بمحافظة بابل طالت "120" شخصاً، فيما طالب بكشف مصير المواطنين "المغيبين".

وذكر تحالف القوى العراقية

بغداد اليوم

عّد القيادي في اتحاد القوى النائب محمد الكربولي، اليوم الاثنين، أن دفن الجثث "مجهولة الهوية" التي عثر عليها في محافظة بابل، وخلطها مع جثامين أخرى، دون أجراء فحوصات الحمض النووي لها لمعرفة عائديتها "يثير الريبة بوجود تواط

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