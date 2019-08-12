2019/08/12 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الحل: جهات مسلحة مسيطرة على شمال بابل ارتكبت جريمة بحق عشرات المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/12 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الحل: جهات مسلحة مسيطرة على شمال بابل ارتكبت جريمة بحق عشرات المواطنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الحل: جهات مسلحة مسيطرة على شمال بابل ارتكبت جريمة بحق عشرات المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).