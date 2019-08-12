2019/08/12 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن تفاصيل انفجار كدس العتاد الذي وقع في معسكر الصقر جنوبي العاصمة بغداد، مبينا أن مساحة الحريق بلغت 1000 متر.وقال المصدر ، إن “الانفجار الذي وقع في معسكر الصقر جنوبي العاصمة بغداد اتى على مسقفين كبيرين تبلغ مساحة الواحد حوالي 1000 متر، فضلا عن مرأب الاليات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على تفاصيل انفجار معسكر الصقر جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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