2019/08/12 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي يوعز بتشكيل لجنة لإختيار 13 الف مرشح من هذه الفئة لتوزيع الأراضي عليها في البصرة

اوعز رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى وزير الإعمار والاسكان

والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البصرة لإختيار ١٣ الف مرشح من

المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط محددة تحقق العدالة

من أجل توزيع اول وجبة اراض سكنية في البصرة.

وذكر بيان لمكتبه، ان" هذه الخطوة ستتبعها خطوات لاحقة بهذا الشأن".

واضاف" كما حث رئيس مجلس الوزراء العاملين على هذا الملف على متابعة

اعمالهم بهمة عالية لحين تحقيق كامل الهدف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يوعز بتشكيل لجنة لإختيار 13 الف مرشح من هذه الفئة لتوزيع الأراضي عليها في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يوعز بتشكيل لجنة لإختيار 13 الف مرشح من هذه الفئة لتوزيع الأراضي عليها في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).