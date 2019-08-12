2019/08/12 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العطية يؤكد ان اهم منافع الحج هو الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتقوية أواصر الأخوة والمودة

القى رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ د.



خالد العطية خلال حفل

الاستقبال السنوي الذي يقيمه الملك سلمان بن عبد العزيز لرؤساء بعثات

حج دول العالم الاسلامي في مكة المكرمة.وقال الشيخ العطية في كلمته" يشرفني في هذا اليوم الأغر المثول بين

أيديكم نائبًا عن حجاج العالم الاسلامي عامة وحجاج جمهورية العراق

خاصة وإخواني رؤساء المكاتب المنظمة لشؤونهم ، لإزجاء خالص التهاني

والتبريكات لكم جميعا ولأبناء العالم الإسلامي أجمع ، بمناسبة حلول

عيد الأضحى المبارك وقرب انتهاء شعائر الحج لهذا الموسم المبارك الذي

يتميز بالنجاح الباهر على الصعد كافة والسهر على سلامة الحجاج وراحتهم

وتأمين الخدمات اللازمة لهم" .واكد أن" أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم غايات الحج ومنافعة هو الحفاظ

على وحدة الأمة الإسلامية وتقوية أواصر الأخوة والمودة والتعاون بين

أبناء شعوب المسلمين بمختلف مذاهبهم وأعراقهم وألوانهم وأوطانهم".واشار العطية الى ان" أمتنا الإسلامية اليوم في أشد الحاجة إلى تحقيق

هذا الهدف السامي في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل أعداء

الإسلام والمسلمين الذين يحاولون تفريق وحدتهم وزرع الفتنة والشقاق

بينهم".وأضاف" أن موسم الحج لهذا العام شهد تطورًا ملموسًا ورقيًا واضحًا في

أسلوب الإدارة ومستويات التنظيم والخدمة ومبادرات الرعاية الإنسانية

التي قدمتها جميع الجهات المختصة والمعنية في حكومة المملكة العربية

السعودية, مستشهداً باكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار

الإلكتروني الذي يكفل تأمين حزمة الخدمات اللازمة لكل حاج قبل إصدار

تأشيرة دخوله إلى المملكة ، الأمر الذي هيأ ظروف الإقامة والخدمة

اللائقة لكل حاج".وأوضح العطية أن" مكة المكرمة بمعناها الرسالي العظيم ومحوريتها في

وعي الأمة الإسلامية ، تعد بمثابة القطب الذي يستحث أرواح المسلمين

ويستجمع شتات أمرهم مهما تفرقت بهم السبل وتنازعتهم الاختلافات".واضاف " حكمة ربانية بالغة أن تجمعنا شعيرة الحج وذاك النداء

الإبراهيمي المتجدد الذي يتردد صداه إلى قيام الساعة ، وتتجسد فيه

رسالة مكة ، ليس بأثرها المادي المليوني وحسب، وإنما في معناها الرمزي

وقيمتها المعنوية وهدفها الاستباقي والاستشرافي في حفظ وحدة المسلمين

في مواجهة تصاعد الاستقطابات والصراعات بأبعادها الدولية وخلفياتها

الفكرية والحضارية".واختتم العطية كلمته بالقول" نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم

المبارك ومن رحابِ هذا البلد الحرام الطاهر أن يوفق قادة الأمة

الإسلامية جميعا للقيام بما أمرهم الله تعالى به ، من اعلاء كلمته ،

وإعزاز دينه ، واصلاح أمور عباده المؤمنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطية يؤكد ان اهم منافع الحج هو الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتقوية أواصر الأخوة والمودة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العطية يؤكد ان اهم منافع الحج هو الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتقوية أواصر الأخوة والمودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).