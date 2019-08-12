2019/08/12 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uJaMOUd8gBY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العيد مع رسالة وليث من العراقية IMN يوم 12-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو العيد مع رسالة وليث من العراقية IMN يوم 12-08-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).