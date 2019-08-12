فيديو حصري يوثق الانفجارات المستمرة لكدس العتاد في ابو دشير والهلع يصيب المواطنين

2019/08/12 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق اظهر شريط مسجل، اللحظات الاولى لانفجار كدس العتاد التابع لكتائب سيد الشهداء في منطقة ابو دشير جنوب غربي بغداد.وقال المصدر، في حديث لـ”يس عراق”، إن “القوات الامنية قطعت الطريق قرب علوة الرشيد جنوبي بغداد، وسط استمرار الانفجارات في كدس العتاد”، دون مزيد من التفاصيل.

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