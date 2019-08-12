أطباء من دول متعددة يحذرون من الوضع الصحي الحرج للشيخ زكزاكي

2019/08/12 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه 184 طبيباً من مختلف التخصصات من ايران والعراق وسوريا ولبنان وافغانستان وباكستان والهند، رسالة يحذرون فيها من تفشي حالة التسمم بالرصاص في دم وأنسجة الجسم للزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي” مؤكدين ضرورة نقله الى مستشفى تخصصي للمعالجة”.واشار الاطباء في الرسالة التي وجهوها الى الرئيس النيجيري محمد بوخاري، الى الاوضاع الصحية …

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