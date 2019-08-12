عبدالمهدي يوعز بتشكيل لجنة لتوزيع أراضٍ سكنية على هذه الفئة في البصرة

2019/08/12 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "عبدالمهدي أوعز إلى وزير الإعمار والاسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البصرة لإختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط محددة تحقق العدالة من أجل توزيع أول وجبة اراض سكنية في البصرة"، منبهاً أن هناك خطوات لاحقة ستتبعها بهذا الشأن".ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع العاملين على هذا الملف وحثهم على متابعة أعمالهم بهمة عالية لحين تحقيق كامل الهدف.انتهى.ص.هـ.ح.

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