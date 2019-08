2019/08/12 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو | تجدد الاشتباكات في گرمة علي شمال البصرة اثر نزاع عشائري تسببت بمقتل شخص من إحدى العشيرتين

العراقامن

بالفيديو | تجدد الاشتباكات في گرمة علي شمال البصرة اثر نزاع عشائري تسببت بمقتل شخص من إحدى العشيرتين

الاثنين 12 أغسطس 2019 - 20:12

Update Required

To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

تجدد الاشتباكات في گرمة علي شمال البصرة اثر نزاع عشائري تسببت بمقتل شخص من إحدى العشيرتين

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | تجدد الاشتباكات في گرمة علي شمال البصرة اثر نزاع عشائري تسببت بمقتل شخص من إحدى العشيرتين) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو | تجدد الاشتباكات في گرمة علي شمال البصرة اثر نزاع عشائري تسببت بمقتل شخص من إحدى العشيرتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).