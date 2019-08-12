2019/08/12 | 20:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/كربلاء المقدسة..
أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الاثنين، عن نجاح خطة تأمين ملايين الزائرين الذين توافدوا الى المحافظة لاحياء يوم عرفة.
وقال المتحدث الرسمي للقيادة العقيد علاء الغانمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شرطة كربلاء نجحت في تأمين حماية ملايين الزائرين خلال يوم عرفة واول ايام عيد الاضحى المبارك، وفق خطة امنية مدروسة لتأمين المدينة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تعلن نجاح خطة تأمين زيارة عرفة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الاثنين، عن نجاح خطة تأمين ملايين الزائرين الذين توافدوا الى المحافظة لاحياء يوم عرفة.
وقال المتحدث الرسمي للقيادة العقيد علاء الغانمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شرطة كربلاء نجحت في تأمين حماية ملايين الزائرين خلال يوم عرفة واول ايام عيد الاضحى المبارك، وفق خطة امنية مدروسة لتأمين المدينة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تعلن نجاح خطة تأمين زيارة عرفة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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