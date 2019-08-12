شرطة كربلاء تعلن نجاح خطة تأمين زيارة عرفة 

2019/08/12 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الاثنين، عن نجاح خطة تأمين ملايين الزائرين الذين توافدوا الى المحافظة لاحياء يوم عرفة.وقال المتحدث الرسمي للقيادة العقيد علاء الغانمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شرطة كربلاء نجحت في تأمين حماية ملايين الزائرين خلال يوم عرفة واول ايام عيد الاضحى المبارك، وفق خطة امنية مدروسة لتأمين المدينة […]

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