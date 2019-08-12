2019/08/12 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت بعثة المنتخب البحريني الى محافظة كربلاء المقدسة.وغادر المنتخب البحريني مدينة اربيل إلى كربلاء لخوض المباراة النهائية لبطولة آسياسيل لاتحاد غرب آسيا والتي تجمعه بالمنتخب الوطني العراقي يوم الأربعاء المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة المنتخب البحريني تصل الى كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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