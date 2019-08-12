2019/08/12 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ د.خالد العطية خلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه الملك سلمان بن عبد العزيز لرؤساء بعثات حج دول العالم الاسلامي في مكة المكرمة.وقال الشيخ العطية في كلمته وتابعته وكالة صدى الاعلام” يشرفني في هذا اليوم الأغر المثول بين أيديكم نائبًا عن حجاج العالم الاسلامي عامة وحجاج جمهورية العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ العطية يؤكد ان اهم منافع الحج هو الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتقوية أواصر الأخوة والمودة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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