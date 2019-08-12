عبدالمهدي يوعز بتشكيل لجنة لإختيار ١٣ ألف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية لتوزيع أول وجبة أراض سكنية في البصرة

2019/08/12 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الأثنين، بتشكيل لجنة لإختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لتوزيع أول وجبة أراض سكنية في البصرة.

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