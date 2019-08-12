مكافحة الإرهاب: مقتل 10 إرهابيين بانزال جوي في صحراء الأنبار

2019/08/12 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأثنين، مقتل 10 ارهابيين بتوجيه ضربة جوية من التحالف على مضافات لعناصر داعش الارهابي أعقبها انزال جوي من قوة من الوحدة التكتيكية الأولى إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب والاشتباك مع عناصر داعش.

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