بالفيديو.. فزع بين الاهالي بعد إنفجار في معسكر للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي

2019/08/12 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، نساء الاثنين، بانفجار في مستودع الاسلحة التابعة لمعسكر الشرطة الاتحادية المجاور لعلوة الرشيد مما ادى الى تشظي القذائف ونزوح وهلع في منطقة ابو دشير.من جهتها قالت خلية الخبراء التكتيكية ان "الانفجار اتى على مسقفين كبيرين تبلغ مساحة الواحد حوالى 1000 متر فضلا عن مرأب الاليات الثقيلة".

واضافت "المعسكر بادارة الشرطة الاتحادية غير انه يضم داخله مقرات أربعة الوية من الحشد الشعبي تتبع بدر وجند الامام وكتائب سيد الشهداء والتي وقع الانفجار في عتاد الاخيرة".

وأشارت الخلية الى انه "حتى الان يبدو ان مسؤولية الانفجار تتحملها إدارة لواء 14 من الحشد الشعبي نتيجة الاهمال وسوء التخزين وعدم وجود عزل كهربائي".

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