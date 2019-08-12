2019/08/12 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xTPsNYz5Cck

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا تهدي الى حبيبك في العيد؟ #لقاء_مع_فنان) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا تهدي الى حبيبك في العيد؟ #لقاء_مع_فنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).