رجولة مؤنثة!

2019/08/12 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نور الهدى احسان ان الغرب استطاعوا ان يحتلوا العرب بكل المجالات حتى في الإنتقاص من رجولتهم لحد سقوط الأخلاق وجعل رجالهم متشبهون بالنساء حتى وصلوا لمرحلة الأنوثة اكثر من النساء أنفسهن.نحن نشهد جيلاً تتلاشى به الرجولة من خلال ما نراه من ارتداء الشباب لزي غير لائق بكل المقاييس، وتطبيق الموديل بحذافيره حتى […]

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