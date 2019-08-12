عبدالمهدي يوعز بتوزيع 13 الف قطع ارض سكنية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية

2019/08/12 | 20:38

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اوعز رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي الى السيد وزير الإعمار والاسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة السيد محافظ البصرة لإختيار ١٣ الف مرشح

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