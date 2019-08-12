2019/08/12 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في مدينة مشهد المقدسة وفد علماء وشورى خراسان الشمالي, والتي تظم نواحي ( بجنورد و شيروان واشخانه وكارمه و جاجرم و روز وفاروج)كذلك يظم هذا التجمع ١٠٠٠ طالب علم ولديهم نشاط تبليغي” من جهته قدم شكره مدير المكتب المرجعية الشيخ عمار الهلالي للوفد على الزيارة والتواصل, معبرا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد علماء وشورى خراسان في ضيافة مكتب المرجعية بمشهد النعيم نيوز.

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