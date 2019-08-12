صحة بابل : عدد الجثث مجهولة الهوية هو واحد وثلاثون جثة

2019/08/12 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بابل ان عدد الجثث المجهولة الهوية التي تم دفنها من قبل احد الناشطين والمتبرعين هو واحد وثلاثون جثة توزعت بين اطفال ونساء ورجال ماتوا بسبب حوادث مختلفة او موت مفاجيء ولم يتم استلامهم من ذويهم .وقال مصدر في صحة بابل” ان الإجراءات القانونية تم اتباعها رسميا وبامر القضاء وان ما اشيع […]

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