استمرار سماع دوي الانفجارات وانفلاق الصواريخ في معسكـر الصقـر

2019/08/12 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شهود عيان استمرار سماع دوي الصواريخ المنفلقـة في معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية قرب علوة الرشيد النموذجيـة جنوبي بغداد ، .وقال شهود عيان ان عددا من صواريخ الكاتيوشا لا زالت تنفجر بفعل الحرارة الناتجة من حريق مخزن العتاد والذخيرة ، باتجاه مناطق ابو دشير الميكانيك والسيدية.وكان مصدر امني اشار الى ان الانفجار […]

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