عبدالمهدي يوعز بتشكيل لجنة لاختيار ١٣ الف مرشح من العاطلين عن العمل لنيل قطع الاراضي

2019/08/12 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الأثنين، بتشكيل لجنة لإختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لتوزيع أول وجبة أراض سكنية في البصرة.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان صحافي ان عبد المهدي "أوعز الى وزير الإعمار والإسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البصرة لإختيار ١٣ ألف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط محددة تحقق العدالة من أجل توزيع أول وجبة أراض سكنية في البصرة".مؤكداً انها "ستتبعها خطوات لاحقة بهذا الشأن".

وأضاف ان رئيس مجلس الوزراء "وجه الشكر لجميع العاملين على هذا الملف وحثهم على متابعة اعمالهم بهمة عالية لحين تحقيق كامل الهدف".

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