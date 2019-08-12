كل ما تريد معرفته عن نظام هواوي الجديد «هارموني»

2019/08/12 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظام هارموني الجديد

كشفت هواوي أخيراً اللثام عن نظام هارموني الخاص بتشغيل هواتفها الذي يُعَدُّ خطوةً قد تساعد على حماية مُصنِّع الهواتف الذكية من الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

نظام هارموني الجديد

وفق شبكة CNN الأمريكية فقد جاء الكشف عن نظام تشغيل هارموني بعد شهور من إدراج الشركة التقنية على القائمة السوداء للتجارة الأمريكية، مما منع الشركات الأمريكية من بيع التقنيات والبرمجيات إلى هواوي بدون الحصول على تصريحٍ بذلك.

ومنع هذا الحظر شركات مثل جوجل (GOOGL) من تزويد أجهزة هواوي الجديدة بإصدارها من نظام تشغيل أندرويد.

هارموني مختلف تماماً عن أندرويد و IOS

وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لقطاع المستهلكين بهواوي، إنَّ هارموني -الذي يطلق عليه بالصينية اسم «هونغ مينغ»- يُعَدُّ نظاماً مختلفاً تماماً عن أندرويد وأي أو إس، نظام تشغيل أجهزة آبل (AAPL).

إذ أُعلِنَ عن النظام الجمعة 9 أغسطس/آب خلال مؤتمرٍ للمطورين في مدينة دونغقوان الصينية.

وقال يو إنَّ بإمكان هواوي البدء في استخدام هارموني على الهواتف المحمولة «في أي وقت»؛ لكنه أردف أنَّ الشركة «تولي الأولوية» لأندرويد حالياً.

وتابع: «سنتحوَّل إلى نظام هارموني حين نعجز عن استخدام أندرويد»، مضيفاً أن الانتقال من أندرويد إلى نظام هواوي الخاص «ليس بهذه الصعوبة».

النظام سيكون متاحاً في البداية على الساعات والشاشات وأجهزة الصوت

وسيعمل هارموني في البداية على ساعات هواوي وشاشاتها الذكية، وفي مكبرات الصوت الذكية، وغيرها من الأجهزة، بما فيها «أنظمة المركبات الداخلية».

في حين ستتم إتاحته العام المقبل على الحواسب المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء، أما بخصوص الهواتف الذكية فإن هواوي ستستخدم نظام تشغيلها Harmony فقط إذا لم يكن مسموحاً لها باستخدام نظام أندرويد.

وقامت هواوي بتزويد نظامها الجديد هارموني ببعض الخصائص الأمنية الجيدة، مثل حصوله على بيئة تنفيذ موثوقة على كافة الأجهزة وذلك للحفاظ على أمان البيانات بغض النظر عن المنصة التي يعمل ضمنها، وأيضاً لن تسمح هواوي بالحصول على صلاحيات الجذر Root وذلك لدواع أمنية.

كما تم تصميم نظام هواوي الجديد هارموني HarmonyOS ليكون آمناً أيضاً وسريعاً وقابلاً للتخصيص وسيدعم العربية مثل بقية اللغات الأخرى.

وتُعَدُّ هواوي ثاني أكبر بائعٍ للهواتف الذكية، بعد سامسونغ، وتعتمد على مجموعةٍ من خدمات جوجل في أجهزتها، بما فيها نظام أندرويد ومتجر التطبيقات «جوجل بلاي».



لكن حظر الولايات المتحدة عرقل هذه الشراكة منذ تطبيقه في مايو/أيار الماضي.

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