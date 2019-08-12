2019/08/12 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو بلدية الكرادة تلاحق اصحاب الاغنام في صبيحة العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/12 | 20:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو بلدية الكرادة تلاحق اصحاب الاغنام في صبيحة العيد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو بلدية الكرادة تلاحق اصحاب الاغنام في صبيحة العيد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).