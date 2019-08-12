الدفاع المدني يبدأ عمليات الاقتحام المباشر لمستودعات معسكـر الصقر

2019/08/12 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت عناصر فرق الدفاع المدني عمليات الاقتحام المباشر للمستودعات داخل معسكـر الصقر التابع للشرطة الاتحاديـة في منطقة عويريج جنوبي بغداد ./انتهى

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