استمرار الانفجارات في كدس العتاد بمنطقة ابو دشير وسقوط صاروخ على مطعم بالجادرية

2019/08/12 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، عن استمرار الانفجارات في كدس العتاد وانطلاق الصواريخ على المناطق المجاورة للمعسكر حيث افاد المصدر عن سقوط صاروخ على مطعم اغصان الزيتون في الجادرية.وذكر المصدر في حديث لـ”يس عراق” ان “العوائل التي تسكن بالقرب من معسكر صقر الذي وقع فيه انفجار كدس العتاد، أخلت منازلها واصابها حالة […]

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