2019/08/12 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، الإثنين، 12 آب، 2019، تساقط زخات مطر في 3 مدن عراقية قبل نهاية الأسبوع.وقال السلامي، عبر منشور على جداريته في موقع فيسبوك: “زخات مطر خفيفه خلال 48 ساعة القادمه يتوقع أن تطال مدن اربيل وشمال السليمانية وشمال شرق الموصل ودهوك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ جوي يتوقع زخات مطر في 3 مدن عراقية قبل نهاية الأسبوع النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يتوقع زخات مطر في 3 مدن عراقية قبل نهاية الأسبوع) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يتوقع زخات مطر في 3 مدن عراقية قبل نهاية الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).