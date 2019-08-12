“بالفيديو” الرواية الامنية الكاملة لتفاصيل الانفجار داخل معسكر الحشد والشرطة الاتحادية

2019/08/12 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق روت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة حول انفجار كدس للعتاد داخل معسكر تتواجد فيه قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية جنوبي بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في ايجاز مصور تابعته “يس عراق” ، إن انفجاراً وقع داخل كدس للعتاد تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي داخل معسكر الصقر ، مما أسفر عن […]

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