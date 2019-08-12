2019/08/12 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن لائحة جديدة يمكن أن تجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة، لأنهم أكثر فقرا.وستسري اللائحة التي ضغط من أجل اعتمادها ستيفن ميلر، كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة، اعتبارا من منتصف أكتوبر، وستقضي برفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة ترامب تتبنى “أقسى” إجراءات خاصة بتأشيرات الإقامة المركز الخبري الوطني.

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