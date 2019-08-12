2019/08/12 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى وزير الإعمار والاسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البصرة لاختيار ١٣ ألف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط محددة تحقق العدالة من أجل توزيع أول وجبة أراضٍ سكنية في البصرة.وذكر بيان لمكتبه، تلقته وكالة النعيم نيوز، ان” هذه الخطوة ستتبعها خطوات لاحقة بهذا الشأن”.وأضاف” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالمهدي يوعز بتشكيل لجنة لاختيار 13 الف مرشح لشمولهم بتوزيع الأراضي السكنية بالبصرة النعيم نيوز.

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