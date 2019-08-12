«مهزلةٌ أمنية» في نينوى.. كل فصيلٍ يحمي مكوّنهُ الاجتماعي

2019/08/12 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن وجود ما أسماها بـ «المهزلة الأمنية» في مناطق المحافظة، مع نقصٍ كبير في أعداد القوات الأمنية النظامية.عضو المجلس […]

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