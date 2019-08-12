2019/08/12 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت السلطات السعودية، الأحد، ارتفاع حجم استهلاك بيانات الإنترنت بنسبة تصل إلى 34 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم التاسع من ذي الحجة.وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، أن حجم استهلاك البيانات في يوم عرفة بلغ 1718 تيرابايت، أي ما يعادل مشاهدة أكثر من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية ..رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة المركز الخبري الوطني.

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